KAYÜ "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) koordinatörlüğünde meslek yüksekokulu öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nın finali ve ödül töreni gerçekleştirildi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, meslek yüksekokulların sadece akademik değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal açıdan da değer ürettiğini ifade etti.

Milletvekili Cıngı ise bu tür etkinliklerin gençlerin sahip oldukları potansiyeli keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Rektör Karamustafa da meslek yüksekokullarını daha cazip hale getirmek amacıyla başlattıkları yarışmaya 136 başvuru aldıklarını, 61 projeyi değerlendirdiklerini, 17 projenin seçildiğini ve 3 projenin de dereceye girdiğini belirtti.