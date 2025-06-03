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        Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

        Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çevre bilincine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:54
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        Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
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        Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çevre bilincine dikkati çekti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda gerçekleşen programda, çevre ve geri dönüşüm temalı sergi ile el sanatları ürünler yer aldı.

        Etkinlik kapsamında Talas'taki 23 okulun katılımıyla hazırlanan "Dönüşüme Evde Başla Çevre Sergisi" açıldı.

        Öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği projeler ve geri dönüşüm odaklı çalışmalar sergilendi.

        Aynı alanda, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi de sanatseverlerle buluştu.

        Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliklerin çevre bilinci oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Osmanlı Kültür Sokağı'nda Çanakkale Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi gibi bir de çevre müzesi açacaklarını kaydeden Yalçın, "Burada çocuklarımız çevreyle alakalı eğitimlerine bir müze havası içerisinde devam edecekler. Temmuz ayının üçüncü haftasında da Talas'ın en büyük parkını, 100 bin metrekare alanda yaptığımız millet bahçesini açmayı planlıyoruz. İçinde 4 okul da bulunuyor. Yani eğitimle iç içe oldu." ifadelerini kullandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise her stantta okulların geri döşüm malzemelerinden ürettiği ürünlerin yer aldığını belirtti.

        Konuşmaların ardından Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in de katılımıyla serginin açılışı yapıldı.

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