Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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