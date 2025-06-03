Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 670 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 670 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Narkotik arama köpeği Eta'nın da katıldığı operasyonda, 670 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyeler soruşturmasında 3 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 3 tutuklama
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit ailesini ziyaret etti
        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit ailesini ziyaret etti
        Kayseri'de sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
        Kayseri'de sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı
        Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
        Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
        KAYÜ "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        KAYÜ "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu