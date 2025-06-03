Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.
Evde yapılan aramada, 14 bin 800 boş ve dolu makaron ile elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D.'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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