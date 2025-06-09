Kayseri'de drift atan sürücüye 99 bin 982 lira ceza kesildi

Öte yandan, ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne de 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Ekipler, tespit ettiği sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 99 bin 982 lira ceza kesti.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 99 bin 982 lira ceza uygulandı.

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