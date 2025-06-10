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        Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesini 65 bin kişi ziyaret etti

        Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesini Kurban Bayramı tatilinde 65 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:04
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        Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesini 65 bin kişi ziyaret etti
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        Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesini Kurban Bayramı tatilinde 65 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kurban Bayramı öncesinde müjdelediği ücretsiz hayvanat bahçesi uygulaması, Kayserililerden ve çevre illerden gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

        Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde 65 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olan tesis, çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiyi hayvanlarla buluşturdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bayramların, sevgi, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel zamanlar olduğunu, bu özel günlerde vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi adına hayvanat bahçesini ücretsiz hale getirdiklerini belirtti.

        Uygulama nedeniyle hayvanat bahçesinin dolup taştığını aktaran Büyükkılıç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla bağ kurmalarını önemsiyoruz. Bu vesileyle gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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