Ağaçlardan kopamayan ormancı 40 yıldır titrek kavak ormanına emek veriyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'deki Ortaseki Titrek Kavak Ormanları'ndaki ağaçları seyrelten orman işçisi Ramazan ve eşi Hüsne Yöntem, 40 yıldır ağaçlarla yaşıyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan Ramazan Yöntem, Hacılar ilçesindeki 100 hektarlık ormandaki titrek kavak ağaçlarının yaşaması ve yaygınlaşması için gece gündüz çalışıyor.

Yöntem, işletme şefliği ekiplerinin belirlediği aşırı sıkışıklık oluşturan, gövde gelişimi zayıf, hastalıklı veya gelecekte ormanda yer alamayacak ağaçları kesiyor.

Böylece geriye kalan sağlıklı ağaçlara daha fazla ışık, su ve besin sağlanmasına olanak sunan Yöntem ve eşi, 40 yıldır ağaçlara hayat veriyor.

Ramazan Yöntem, AA muhabirine, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğup büyüdüğünü belirterek, baba mesleği orman işçiliğini 40 yıldan beri sürdürdüğünü söyledi.

Antalya, Kastamonu, İzmir, Adapazarı, İzmit gibi yerlerde çalıştıktan sonra Kayseri'ye geldiğini anlatan Yöntem, 5 yıldan beri burada Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü Erciyes Orman İşletme Şefliği bünyesinde birim fiyat usulü orman kesim işçisi olarak çalıştığını dile getirdi.

Her yıl mayıs ayında çalışmaya başladığını vurgulayan Yöntem, hava durumuna göre aralık ayına kadar ormanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ormanda seyreltme işi yaptığını belirten Yöntem, "Çadırda kalıyoruz. Bazen ihtiyaçlarımız için Kayseri merkeze iniyoruz. İş başladıktan sonra çadırımız burada kurulu duruyor." dedi.

- "En büyük destekçim eşim"

Her ay yüzlerce ton ağacı istiflediğini anlatan Yöntem, şöyle konuştu:

"Kestiğimiz ağaçları orman işletmesine teslim ediyoruz. Ağaçlar daha sonra değerlendiriliyor. Genelde en son yapılacak iş orman işidir. Tabii ki haddinden fazla zor, riski var. Bunu acemi birinin yapması, bundan para kazanması biraz zordur. Bir de bu iş yalnız yapılacak bir şey değil. Yalnız yaptığın zaman daha çok zorlanıyorsun. Vallahi eşim olmasa tek başımıza ormanda çalışamayız. En büyük destekçim eşim. İki çocuğumdan biri memur, diğeri de fabrikada çalışıyor."