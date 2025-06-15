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        Lise öğrencileri eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını ise komposta dönüştürüyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi (ÇESA) kapsamında öğrenciler, eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını komposta (organik gübre) dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:29
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        Lise öğrencileri eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını ise komposta dönüştürüyor
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi (ÇESA) kapsamında öğrenciler, eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını komposta (organik gübre) dönüştürüyor.

        Erasmus+ Programı kapsamında İspanya ve Portekiz'de çevreye yönelik eğitim alan öğretmenler, deneyimlerini öğrencilere aktardı.

        Öğrenciler de atölye çalışmalarında eski tişörtlerden dönüştürdükleri çantayı kullanıyor, atık meyve kabuklarından elde ettikleri sıvı kompostla da okul bahçesindeki ağaçları ve okul içindeki bitkileri suluyor.

        Okul geneline yayılan ve yaklaşık 480 öğrencinin katıldığı proje çerçevesinde öğrenciler, aylık "Yeşil Bülten" adlı bir bülten çıkarıyor, fotoğraf sergileri ve çizgi romanlar aracılığıyla çevre bilincini aileleri ve akranlarına yayıyor.

        Proje koordinatörlerinden rehberlik öğretmeni Selin Sengir Uslu, AA muhabirine, projenin temel amacının öğretmenlerin sürdürülebilirlik, ekolojik denge, çevre bilinci gibi konularda bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak, bu kazanımlarını da derslere ve okul içindeki etkinliklere aktarmak olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında okuldan bir grup öğretmenin İspanya'da kurs eğitimi, Portekiz'de ise işbaşı gözlem eğitimi aldığını anlatan Uslu, şöyle konuştu:

        "Bu sayede Avrupa'daki çevre politikalarını görme, okullarda uygulanan çevre eğitimleri, okul içi etkinlikleri, yeşil okullarda yapılan projeleri ve eğitim müfredatına nasıl entegre edildiğini gözlemleme imkanına sahip olduk. Döndüğümüzde de bu kazanımları öğrencilerimize aktarma konusunda çalışmalar başlattık. Ders müfredatına entegre ettiğimiz, zenginleştirdiğimiz çalışmalarımız oldu. Öğretmenlerimiz, öğrencilere ders esnasında matematik problemini çevreyle birleştirerek anlatıyor. Öğrencilerimiz çevreyle ilgili konuları kendi akranlarına aktarıyorlar. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığıyla çalışmalarımız oldu. Sıfır atık tesislerini gezdik."

        - "Proje kapsamında çevreyle ilgili üst düzey bilince sahip olduk"

        Koordinatörlerinden İngilizce öğretmeni Zeynep Özokutan da meslektaşlarıyla yurt dışında çeşitli eğitim programlarına katıldıklarını dile getirdi.

        Projenin en önemli kısmının aldıkları eğitimleri öğrencilere aktarmak olduğuna dikkati çeken Özokutan, şunları kaydetti:

        "Öğretmenler aldıkları eğitimleri öğrencilerine ve çevrelerine ne kadar aktarabilirlerse projenin kıymeti de o denli artacaktı. Dolayısıyla döndüğümüzde öğrencilerimize sosyal ve kültürel anlamda aktarımlarımızı sağladık. Bu kapsamda orada öğrendiğimiz birtakım eğlenceli aktiviteleri, okulumuzda öğrencilerimizle de yaptık. Bunlar eğlenceli ve öğretici aktivitelerdi. Mesela konumuz çevre olduğu için tişörtten çanta yapma etkinliği öğrenmiştik. Bunu burada öğrencilerimizle yapıyoruz. Çevre konusunda çok duyarlıydılar ama bu proje kapsamında hem biz hem de onlar çevreyle ilgili üst düzey bilince sahip olduk. Öğrencilerimiz aileleriyle çevre konusunda çeşitli etkinlikler yaptılar."

        - "Artık sokaktaki çöpleri görmeye başladım"

        Proje çerçevesinde okul bahçesine fidan diktiklerini, ormanda çöp topladıklarını, eski kıyafetleri dönüştürdüklerini anlatan 9. sınıf öğrencisi Duru Neris Altay ise "Ormanları gezince çöpleri gördükçe çok üzüldüm, şaşırdım. Artık sokaktaki çöpleri görmeye başladım, kardeşlerimi ve çevremi bu konuda uyarıyorum." dedi.

        11. sınıf öğrencisi Anıl Yeniay da çevre konusunda bilinçlendiğini belirterek, "Projede beni en çok etkileyen atıklardan sanat eserleri yapmamızdı. Gündelik hayatımızda çöp diye gördüğümüz veya çöp kutusuna hiç önemsemeden attığımız şeylerin ne kadar değerli olduğunu ve aslında gerekli uğraşla çok güzel şeylere dönüştürülebileceğini fark ettim. Bence herkes gerekli uğraşı verip çöpleri geri dönüştürerek topluma katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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