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        Kocasinan Belediyesinin oyun terapi eğitimi çocuklardan ilgi görüyor

        Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılında açılan oyun terapisi eğitimi, çocuklardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:26
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        Kocasinan Belediyesinin oyun terapi eğitimi çocuklardan ilgi görüyor
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        Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılında açılan oyun terapisi eğitimi, çocuklardan ilgi görüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü'nde, eğitmen Eda Kır ve Selenay Özbek tarafından, 3-11 yaş arası çocuklara oyun terapisi eğitimi veriliyor.

        Ücretsiz olarak, randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı oyun terapisi odasında, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını keşfetmeleri sağlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı projeler ve uygulamalarla hayatın her alanında yer aldıklarını ifade etti.

        Çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz."

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        Galeri

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