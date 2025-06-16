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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:28
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte, arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen V.I. (38) yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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