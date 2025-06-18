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        Talas Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Talas Belediyesi, çalışanlarının acil durumlarda bilinçli ve etkili müdahale yapabilmesi için başlattığı ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:26
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        Talas Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
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        Talas Belediyesi, çalışanlarının acil durumlarda bilinçli ve etkili müdahale yapabilmesi için başlattığı ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen son eğitim programında, belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

        Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla pekiştirilirken, programda katılımcılar, kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıklarında müdahale, kanama ve kırıklara ilk yardım gibi konularda uzman sağlık görevlilerinden eğitim aldı.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan personele, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı katılım sertifikaları verilecek.

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