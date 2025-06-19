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        Melikgazi Belediyesi, 3 gecekondunun yıkımını yaptı

        Melikgazi Belediyesi, ilçenin görüntüsünü iyileştirmek ve estetik güzelliğini artırmak amacıyla 3 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:52
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        Melikgazi Belediyesi, 3 gecekondunun yıkımını yaptı
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        Melikgazi Belediyesi, ilçenin görüntüsünü iyileştirmek ve estetik güzelliğini artırmak amacıyla 3 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki gecekonduların yıkımını inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, gecekonduların yıkımının ardından yerine park yapılacağını ifade etti.

        Şehri güzelleştirmenin emek ve sorumluluk istediğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 gecekondunun yıkımını yapıyoruz. Daha öncesinde 2 gecekondu yıkmıştık. Arsaları temizledik. Buranın bize maliyeti 13 milyon lira. Vatandaşlarımız gecekondulardan, atıl yapılardan şikayet ediyor. Bunların yasal süreçlerini tamamlanması ve bu yapıların sahibi vatandaşların mağdur edilmemesi, onların haklarının verilmesi lazım. Tam 6 yıldır buradaki yapıların kalkması, hissedarların tespiti, onların haklarının verilmesi gibi durumlarla uğraştık. Bugün 6 yıllık uğraşın sonucunu almış olacağız. İnşallah burada güzel bir yeşillendirmeyle vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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