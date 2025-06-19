Melikgazi Belediyesi, 3 gecekondunun yıkımını yaptı

Melikgazi Belediyesi, ilçenin görüntüsünü iyileştirmek ve estetik güzelliğini artırmak amacıyla 3 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki gecekonduların yıkımını inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, gecekonduların yıkımının ardından yerine park yapılacağını ifade etti.

Şehri güzelleştirmenin emek ve sorumluluk istediğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 gecekondunun yıkımını yapıyoruz. Daha öncesinde 2 gecekondu yıkmıştık. Arsaları temizledik. Buranın bize maliyeti 13 milyon lira. Vatandaşlarımız gecekondulardan, atıl yapılardan şikayet ediyor. Bunların yasal süreçlerini tamamlanması ve bu yapıların sahibi vatandaşların mağdur edilmemesi, onların haklarının verilmesi lazım. Tam 6 yıldır buradaki yapıların kalkması, hissedarların tespiti, onların haklarının verilmesi gibi durumlarla uğraştık. Bugün 6 yıllık uğraşın sonucunu almış olacağız. İnşallah burada güzel bir yeşillendirmeyle vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz."