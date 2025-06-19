Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de ilkokul öğrencileri TUSAŞ'ın "demir zırh"larını çizerek sergi açtı

        Kayseri'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarını gönderdikleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) demir zırhlarını kara kalemle çizerek sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ilkokul öğrencileri TUSAŞ'ın "demir zırh"larını çizerek sergi açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarını gönderdikleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) demir zırhlarını kara kalemle çizerek sergi açtı.

        Kocasinan ilçesindeki Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu öğrencileri, 23 Ekim 2024'te TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısının ardından Türkiye'nin göklerdeki bağımsızlığına destek olmak amacıyla ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek, yazdıkları duygu dolu mektupla TUSAŞ'a yolladı.

        Öğrencilerin bu eylemine kayıtsız kalmayan TUSAŞ yetkilileri daha sonra Kahramankazan yerleşkesinde üretilen uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini öğrencilere gönderdi.

        Hediye edilen uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini öğretmenleri Abdullah Durmuş ve Hande Karabulut'un öncülüğünde yapıp ardından kara kalemle çizen öğrenciler, "Türk Vizyonu: Dijital Zırh, Kodla Dövülen Demir" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Durmuş, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, sergide Türkiye'de yerli ve milli üretilen hava araçlarının yer aldığını söyledi.

        Sergi açılışına TUSAŞ çalışanlarının da katıldığını ifade eden Durmuş, öğrencilerin mutlu olduğunu ve milli bir bilinç kazandığını dile getirdi.

        TUSAŞ personeliyle öğrencilerin okul bahçesinde oyun oynadığını kaydeden Durmuş, "Bu proje, çocuklarımıza özgüven kazandırmak, ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri yakından tanımalarını sağlamak, yerli ve milli olarak Türk mühendisleri tarafından üretilen sistemler hakkında bilgi sahibi olmaları için çok önemli." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" başladı
        Kayseri'de "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" başladı
        Kayseri'de pastırmacılar gurbetçi sezonunu bekliyor
        Kayseri'de pastırmacılar gurbetçi sezonunu bekliyor
        Kayseri'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden sergi ve piknik etkinliği
        Kayseri'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden sergi ve piknik etkinliği
        Hatice'nin katiline şikayetçi olduğu 3 farklı suçtan da ceza verildi; savun...
        Hatice'nin katiline şikayetçi olduğu 3 farklı suçtan da ceza verildi; savun...
        Uzmanından 'keneyi tırnaklarınız ile ezmeyin' uyarısı
        Uzmanından 'keneyi tırnaklarınız ile ezmeyin' uyarısı
        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada...
        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada...