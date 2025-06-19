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        Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

        Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:50
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        Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı
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        Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren İ.B. (37) ve saklanmasına yardımcı olan B.Y. (40) ile B.B. (41) yakalandı.

        Polis, adreste 2023 yılından çalıntı kaydı bulunan ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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