Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren İ.B. (37) ve saklanmasına yardımcı olan B.Y. (40) ile B.B. (41) yakalandı.

Polis, adreste 2023 yılından çalıntı kaydı bulunan ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirdi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.