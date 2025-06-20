Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufan'ı hareketi sonrası, Gazze'yi işgal eden Filistin'de her gün zulümler yapan İsrail'in, 60 binden fazla Müslüman'ı şehit ettiğini ve 150 bine yakın kişiyi yaraladığını belirtti.

        İsrail'in yaptığı işgal ve zulümlerden tatmin olmayarak Lübnan'ı ve Suriye'yi bombalamasının ardından İran'a hava saldırılarına da başladığını belirten Karakaş, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Şehirler, yollar ve altyapı zarar gördü. Binlerce insan yaralandı. Hayat çekilmez hale geldi. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, devlet ve millet olarak İsrail'in haksız saldırısına uğrayan komşu ve kardeş ülke İran'ın yanında olup, haklı davasında onun yanında yer almamız gerektiğini bildiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!

        Benzer Haberler

        KTB'nin kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplamaları, uluslararası geçerlil...
        KTB'nin kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplamaları, uluslararası geçerlil...
        Sarıoğlan'da okullarda karne heyecanı yaşandı
        Sarıoğlan'da okullarda karne heyecanı yaşandı
        'Cin çıkarma' iddiasıyla istismara 8 yıl 4 ay hapis cezası
        'Cin çıkarma' iddiasıyla istismara 8 yıl 4 ay hapis cezası
        Bakan Tunç: İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım
        Bakan Tunç: İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım
        Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de öğrencilere karne dağıttı
        Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de öğrencilere karne dağıttı
        Bakan Yumaklı'nın talimatıyla sağlığına kavuşturulan tayına sevgiyle bakıyo...
        Bakan Yumaklı'nın talimatıyla sağlığına kavuşturulan tayına sevgiyle bakıyo...