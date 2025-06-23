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        Kayseri'de birinci katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde birinci kattaki pencereden düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:10
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        Kayseri'de birinci katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde birinci kattaki pencereden düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

        Suriye uyruklu M.A, Sahabiye Mahallesi Dr. Ayhan Ada Caddesi'nde bulunan binanın birinci katındaki dairenin penceresinden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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