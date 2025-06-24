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        Melikgazi Belediyesi Bağpınar Mahallesi'ndeki tarihi konağı turizme kazandıracak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bağpınar Mahallesi'ndeki iki katlı konağın restorasyonu için proje çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:14
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        Melikgazi Belediyesi Bağpınar Mahallesi'ndeki tarihi konağı turizme kazandıracak
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bağpınar Mahallesi'ndeki iki katlı konağın restorasyonu için proje çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede gün yüzüne çıkardıkları 16 tarihi esere bir yenisini daha ekleyecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Bu yıl restorasyonu tamamlanan Gön Han ve Köşk Medrese'nin açılışının yapılacağını ve geçmişe sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bağpınar Mahallemizde bulunun iki katlı konağı restore etmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Zemin kat giriş mekanı, yüksek tavanlı tol kemerlerle oluşturulmuş. Mekan içerisinde şömine ve özgün oyma taş üzüm ezme teknesi yer alıyor. Konak, yapı kesme taş malzemeyle yığma yapım tekniğiyle yapılmış. Bilhassa yapının zemin katında bulunan taş üzüm ezme teknesi ve üst katta şıra teknesi döneminin üzüm işçiliğini anlatan özgün parçalar. İlçemize değer katacak, turizmi canlandıracak bir adım atıyoruz. Konağımız tescilli bir yapı olduğu için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri hazırlayıp kurul onayı alındıktan sonra çalışmalara başlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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