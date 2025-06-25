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        Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:21
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        Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada 2 tanık dinlendi.

        Çocuğun özel bir sağlık kabinindeki sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu nedeniyle cinsel organının kesilmesi iddiasıyla yargılanan sanıklardan H.Ç. suçlamaları reddetti.

        Olayda çocuğun ailesinin ihmali olduğunu öne süren sanık, "Baba, 12 gün sonra benimle iletişime geçti. Aradan 12 gün geçmesine rağmen sünnete yapılan bandaj hala duruyordu. Kangrene neden olan bandajdır. Pansumanını yaptım, pansuman yapma ve müdahale etme yetkim vardır." diye konuştu.

        Sanık S.D. ise sünneti yapmadığını ve herhangi bir müdahalesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

        Sanık S.T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        Çocuğun babası Y.B. ise sünnet sonrası sanık H.Ç'yi arayarak, çocuğunun cinsel organında morarma olduğunu söylediğini belirterek, "Çocuk kötü dedim. H.Ç. her defasında beni oyaladı. Olay nedeniyle mağdur olduk. Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

        Mahkeme hakimi, haklarında yurt dışı yasağı olan sanıklar H.Ç. ve S.D'nin konutu terk etmeme adli kontrol şartını imza vermeye çevirerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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