Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada 2 tanık dinlendi.

Çocuğun özel bir sağlık kabinindeki sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu nedeniyle cinsel organının kesilmesi iddiasıyla yargılanan sanıklardan H.Ç. suçlamaları reddetti.

Olayda çocuğun ailesinin ihmali olduğunu öne süren sanık, "Baba, 12 gün sonra benimle iletişime geçti. Aradan 12 gün geçmesine rağmen sünnete yapılan bandaj hala duruyordu. Kangrene neden olan bandajdır. Pansumanını yaptım, pansuman yapma ve müdahale etme yetkim vardır." diye konuştu.

Sanık S.D. ise sünneti yapmadığını ve herhangi bir müdahalesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.