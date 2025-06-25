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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 740 sikke ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 740 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:40
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 740 sikke ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 740 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 740 sikke ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan S.M, E.K. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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