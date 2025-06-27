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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de "yağma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:32
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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de "yağma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, haklarında "yağma" suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. ile 12 yıl 1 ay hapis cezası olan G.B'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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