Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ Turizm Fakültesinde mezuniyet sevinci

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ Turizm Fakültesinde mezuniyet sevinci
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da üniversite olarak tüm insanlığa güzel hizmetler sunmak istediklerini söyledi.

        Turizm Fakültesinin değerli olduğunu anlatan Altun, şöyle konuştu:

        "Aşı ihtiyacı olduğunda aşı üreten bir üniversiteyiz. Son dönemde üzüntülü olduğumuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüyle ilgili de hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde bunlarla ilgili güzel haberleri sizlere duyuracağımızı ümit ediyoruz. Her daim katkı sağlıyoruz. Turizm Fakültesi ile ilgili olarak da göreve geldiğim günden beri ileriye gitmesi için akademik kadronun güçlenmesi anlamında katkı sağlamaya çalıştık. Gastronomi bölümüne yeni öğrenci alacak olmamız bence çok önemli bir aşamadır."

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

        Konuşmaların ardından mezun olan 75 öğrenci diplomalarını aldı.

        Program, kep atma töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'den doğumla vatandaşlık kararı
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de otomobilin çarptığı 2 yaya, toprağa verildi
        Kayseri'de otomobilin çarptığı 2 yaya, toprağa verildi
        Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az bul...
        Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az bul...
        Kayseri Aile Platformu'ndan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamas...
        Kayseri Aile Platformu'ndan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamas...
        Kayseri'de 1327 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Kayseri'de 1327 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı