Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına destek için 12 personel ve 4 araçtan oluşan itfaiye ekibini bölgeye sevk etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesindeki ekip, itfaiye binasından uğurlandı.

Uğurlama törenine, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangın hepimizin yüreğini yaktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, yangınla mücadeleye destek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dualarımız sahadaki kahraman ekibimizle birlikte. Allah tüm çalışanların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim yangını bir an önce kontrol altına almayı nasip etsin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zorlu süreçte Manisa'nın yanındayız."