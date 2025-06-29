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        Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:58
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        Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğada Buluşalım" sloganıyla Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü organizasyonu düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Büyükkılıç, vatandaşlaralar birlikte Erciyes Dağı manzaralı parkurda yürüyüş yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Ali Dağı'nın eşsiz Erciyes manzarası eşliğinde yapılan doğan yürüyüşüne vatandaşların ilgi göstermesinden son derece memnun olduğunu belirtti.

        Doğayla insanı buluşturan bir anlayışla belediyecilik yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, "Doğamızda hareket var dedik. Yüzlerce hemşehrimizin katılımıyla Ali Dağı'nda keyifli bir pazar yürüyüşü gerçekleştirdik. Kayserililer sporu ve Spor AŞ'nin birbirinden eğlenceli etkinliklerini seviyor. Bu güzel pazar sabahında muhteşem Erciyes manzarası eşliğinde yürümenin zevkini bizimle paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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