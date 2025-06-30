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        Memleketinden göçmesine neden olan baraj ekmek kapısı oldu

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Köyü baraj altında kalınca çalışmak için gurbete giden Kayserili Recep Albayrak, yıllar sonra döndüğü memleketinde ekmeğini göçmesine neden olan barajdan çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:28
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        Memleketinden göçmesine neden olan baraj ekmek kapısı oldu
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Köyü baraj altında kalınca çalışmak için gurbete giden Kayserili Recep Albayrak, yıllar sonra döndüğü memleketinde ekmeğini göçmesine neden olan barajdan çıkarıyor.

        Develi ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Albayrak, köyünün yapılacak Gümüşören Barajı'nın altında kalacağını öğrenince 2005'te Bursa'ya göç etmek zorunda kaldı.

        Burada özel şirketlerde çalışan Albayrak, 17 yıl sonra köyüne dönerek su altında kalan evinin yerine başka bir alanda yeni ev yaptı.

        Hayatını burada sürdüren Albayrak, memleketinden göçmesine sebep olan barajda balık tutarak geçimini sağlıyor.

        Albayrak, çocukken keyif için "sarı balık" tuttuğu Zamantı Irmağı üzerine kurulan barajda şimdilerde ise yayın, sazan ve turna balığı tutuyor.

        - "Yıkıntıların arasından geçerken eski günleri hatırlıyoruz"

        Recep Albayrak, AA muhabirine, 20 yıl önce baraj yapılacağını ve köyünün sular altında kalacağını öğrendikten sonra çalışmak için Bursa'ya gittiğini söyledi.

        Orada özel bir şirkette çalıştığını ve emekli olduktan sonra memleketine döndüğünü ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

        "Eski yuvamızın, evimizin üzerinde şimdi balık tutarak geçimimizi sağlıyoruz. Sandalla evlerimizin yıkıntıları arasında geçerek balık tutuyoruz. Yıkıntıların arasından geçerken eski günleri hatırlıyoruz. Çocukken barajın yerinde Zamantı Irmağı vardı. Orada vakit buldukça balık tutardık. Köye tekrar geldikten sonra tekneyle balık tutmayı öğrenmek zorunda kaldım. Kolay olmadı, bazı zorluklar yaşadım ama benden önce bu işe başlayan arkadaşların yardımıyla öğrendim."

        Mahalle Muhtarı Ömer Balcı ise baraj gelene kadar ticari olarak yapmadıkları balık tutma işinin şimdilerde geçim kaynakları olduğunu belirtti.

        Balcı, 45 hanelik köyde 3 tekneyle balık tutulduğunu ve yaklaşık 10 ailenin geçimini buradan sağladığını aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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