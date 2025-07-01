Kayseri OSB Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

Kayseri Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu'nun ilk mezunları için tören düzenlendi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, üniversite-sanayi işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladıklarını, mezun olan öğrencilerin sanayiye ve şehre büyük katkı sunacaklarına inandıklarını belirtti.

İlimle tekniğin bir arada olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Siz üniversitelerle sanayiyi bir araya getirmezseniz sadece ve sadece kağıt üzerinde bilgi alıp pratikte bunu uygulayamayan nesiller yetiştirirsiniz. Allah'a binlerce şükürler olsun ki artık ülkemiz hem öğretiyor hem yetiştiriyor. Diğer taraftan da sanayi üretimiyle bir araya getirmeye çalışıyor. Bu sayede ülkemizin birçok bilim adamı ve mucit kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından bölüm birincileri ve dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi.