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        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde çocuklarla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri, alışveriş merkezinde çocuklara yangınla ilgili eğitimleri eğlendirerek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:14
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        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde çocuklarla bir araya geldi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri, alışveriş merkezinde çocuklara yangınla ilgili eğitimleri eğlendirerek verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumsmall AVM'de stant açarak eğitim parkuru kuran itfaiye ekipleri, minikleri yangın konusunda bilgilendirdi.

        Baretlerini takan ve parkurdaki zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan çocuklar, itfaiyenin faaliyetlere yönelik eğitimleriyle hem eğlendi hem öğrendi.

        Eğitimi tamamlayan miniklere minik itfaiyeci başarı belgesi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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