Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde çocuklarla bir araya geldi

Baretlerini takan ve parkurdaki zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan çocuklar, itfaiyenin faaliyetlere yönelik eğitimleriyle hem eğlendi hem öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumsmall AVM'de stant açarak eğitim parkuru kuran itfaiye ekipleri, minikleri yangın konusunda bilgilendirdi.

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