Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde çocuklarla bir araya geldi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri, alışveriş merkezinde çocuklara yangınla ilgili eğitimleri eğlendirerek verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri, alışveriş merkezinde çocuklara yangınla ilgili eğitimleri eğlendirerek verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumsmall AVM'de stant açarak eğitim parkuru kuran itfaiye ekipleri, minikleri yangın konusunda bilgilendirdi.
Baretlerini takan ve parkurdaki zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan çocuklar, itfaiyenin faaliyetlere yönelik eğitimleriyle hem eğlendi hem öğrendi.
Eğitimi tamamlayan miniklere minik itfaiyeci başarı belgesi takdim edildi.
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