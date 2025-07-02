Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

Kayseri Bürüngüz Camisi önünde toplanan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları üyesi onlarca kişi ellerinde "Provokatif yayıncılıkla mücadeleye devam edeceğiz", "Seni seviyoruz ya resulallah" yazılı pankartlar taşıdı.

Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Mehmet Karakaş, karikatürün yayımlanmasını kınadıklarını söyledi.

Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren derginin basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemeyeceğini anlatan Karakaş, "Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkını tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri de Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.

Toplanan grup adına açıklama yapan Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, yapılan yayının basın özgürlüğü ya da ifade hakkıyla açıklanamaz olduğunu söyledi.

Erbaşı, "Bu, doğrudan doğruya halkın kutsallarına hakaret ederek dini değerleri aşağılamak, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme amacı taşıyan bir provokasyondur. Daha önce benzer hakaretleri dile getiren bazı sözde sanatçı ve yazarların da kamuoyunda yaptığı açıklamalarla kitlelerin inanç ve değerlerine alenen saldırmayı alışkanlık haline getirmesi, münferit bir densizlik değil, sistematik bir sürecin parçasıdır. Bu tür yayınlar, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak Türkiye'yi içeriden karıştırmak isteyen dış odakların maşası olan eller tarafından yönlendirilmektedir. " dedi.

Müslümanların, peygamberlerinin hürmetini çiğnetmeyeceğini vurgulayan Erbaşı, "Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) canımızdan, kanımızdan ve mallarımızdan daha üstündür. Bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.