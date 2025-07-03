Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, "Asrın felaketi"nde görev alan ekiplere uygulamalı eğitim veriliyor

        Kayseri'de, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan yerel destek ekibine, bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla uygulamalı eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, "Asrın felaketi"nde görev alan ekiplere uygulamalı eğitim veriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan yerel destek ekibine, bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla uygulamalı eğitim veriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin farklı birimlerinde çalışan kişilerden oluşturulan ekipler, deprem anında etkin müdahale için sahada uygulamalı eğitimden geçiyor.

        AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan eğitim parkurunda gerçekleşen eğitimlerde, katılımcılara hem teorik hem pratik bilgiler aktarılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş, belediyenin değişik birimlerinde çalışan kişilerle ekip kurduklarını belirtti.

        Bu ekibin, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ve Osmaniye'de görev aldığını aktaran Karakaş, "Ekibimizin eğitimlerini güncelliyoruz. Allah göstermesin, lazım olduğunda daha bilinçli ve bilgili şekilde deprem bölgesinde faydalı olabilmeleri için AFAD ile beraber eğitim hizmetini yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        AFAD Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak ise yerel destek ekiplerinin kurulmasının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Eğitimlerde çadır kurulumu, sahada temizlik çalışmaları ve arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almaları için bu beceriyi kazanmalarına yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyulduğunda belediyemizde hazır olan bu ekipleri sahaya davet edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı

        Benzer Haberler

        Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm
        Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm
        Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu
        Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu
        Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan de...
        Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan de...
        Kayseri'de bir kişi kartından yanlışlıkla çekilen 120 bin liralık fazla işl...
        Kayseri'de bir kişi kartından yanlışlıkla çekilen 120 bin liralık fazla işl...