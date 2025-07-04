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        Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:18
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        Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi tedaviye alındı.

        Merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'deki bir akaryakıt istasyonunda Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.E ve M.E, tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

        Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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