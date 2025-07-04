Hacılar Belediyesinde yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın katılımıyla ilçede devam eden projeler ve yatırımlar değerlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında düzenlenen görüşmede, ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve yapılması planlanan yeni projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Hacılar'daki çalışmaları yerinde değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Hacılar'ın Erciyes'e açılan bir kapı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, altyapı ve üst yapı çalışmalarında dayanışma içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek altyapıdan ulaşıma, yatırım projelerinden hizmet önceliklerine kadar pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özdoğan, Büyükklıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.