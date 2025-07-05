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        Kayseri'de hal kompleksinin çatısındaki sızıntıya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hal esnafı tarafından talep edilenlerin çözümü noktasında gayretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:47
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        Kayseri'de hal kompleksinin çatısındaki sızıntıya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hal esnafı tarafından talep edilenlerin çözümü noktasında gayretlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hal kompleksinde esnafla buluşan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

        Esnafın çatılarındaki sızıntıya çare bulunmasına ilişkin talebi üzerine Büyükkılıç, personele talimat verdi.

        Ekipler, çatının 1200 metrekarelik alanındaki akıntıyı mebran uygulaması ile giderdi.

        Hal esnafı ilgiden ve sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

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