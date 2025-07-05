Başkan Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltıda buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığı organizasyonunda Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen programda Büyükkılıç, ailelerinin de katılımıyla yetim ve özel çocuklarla Anadolu Harikalar Diyarı'nda buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltı sofralarını paylaşarak onlarla sohbet ettiklerini ifade etti.

İnsanları ve çocukları gözetmenin önemli bir vazife ve sorumluluk olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerek AK Parti'miz gerekse belediyelerimiz olarak sizlerin hizmetindeyiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Malumunuz Engelsiz Yaşam Merkezi'miz ve Huzurevi'miz var. Dua kaynağı olan büyüklerimiz var. Yol, kaldırım veya park bahçe yaparız ama önemli olan gönüllerde yer etmek. Gönüllere yol açmak ve gönül insanı olmak."