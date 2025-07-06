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        Kayseri'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:58
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        Kayseri'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, O.H. ve A.H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Bölgede yapılan aramada, kazma, balyoz, 2 kürek ve O.H'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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