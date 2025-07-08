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        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:07
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        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer katıldı.

        Tanıkların dinlendiği duruşmada, sanıklar önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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