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        ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:59
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        ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversite ve fakültenin tanıtımlarının izlendiği programda, aileler müzik eşliğinde salona giren evlatlarını alkışladı.

        Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu, bir süre önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Üniversite hakkında bilgi veren Poyrazoğlu, mezunları tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.

        Konuşmanın ardından fakültenin dönem birincisi Doğa Kan, ikincisi Elif Kızıldoğan ve üçüncüsü Zeliha Öğünlü'ye diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

        Dereceye giren öğrencilerle birlikte 98 mezunun diploma aldığı tören, kep atılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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