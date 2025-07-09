ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Üniversite ve fakültenin tanıtımlarının izlendiği programda, aileler müzik eşliğinde salona giren evlatlarını alkışladı.
Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu, bir süre önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Üniversite hakkında bilgi veren Poyrazoğlu, mezunları tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.
Konuşmanın ardından fakültenin dönem birincisi Doğa Kan, ikincisi Elif Kızıldoğan ve üçüncüsü Zeliha Öğünlü'ye diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Dereceye giren öğrencilerle birlikte 98 mezunun diploma aldığı tören, kep atılmasıyla sona erdi.
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