ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Konuşmanın ardından fakültenin dönem birincisi Doğa Kan, ikincisi Elif Kızıldoğan ve üçüncüsü Zeliha Öğünlü'ye diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu, bir süre önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

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