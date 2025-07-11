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        Kocasinan'da iki haftada 85 kişi organ bağışında bulundu

        Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen organ bağışı farkındalık çalışmalarıyla son iki haftada 85 kişi organ bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:07
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        Kocasinan'da iki haftada 85 kişi organ bağışında bulundu
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        Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen organ bağışı farkındalık çalışmalarıyla son iki haftada 85 kişi organ bağışında bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, organ bağışı farkındalık çalışmaları kapsamında çeşitli kurum ve işletmelerde açılan bilgilendirme stantlarıyla vatandaşlar bilgilendiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Özlem Ulutabanca, vatandaşların organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

        Organ bağışının hayat kurtaran bir adım olduğunu belirten Ulutabanca, şunları kaydetti:

        "Bir kişinin yapacağı bağış, birden fazla hastanın hayata tutunmasına olanak sağlayabilir. Bu bilinçle ekiplerimizle birlikte ilçe genelinde kurduğumuz stantlar aracılığıyla hem vatandaşlarımızı doğru bilgiyle buluşturuyor hem de bağış sürecine rehberlik ediyoruz. Son iki haftada 85 kişinin organ bağışı yapması, toplumda bu konuda bir farkındalık oluştuğunun en somut göstergesidir. Bu duyarlılığı artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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