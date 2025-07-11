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        Melikgazi Belediyesinde yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirmek üzere Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:45
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        Melikgazi Belediyesinde yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirmek üzere Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, ilçede yapımı süren projelerin son durumu ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediyeler arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hizmet yaptıklarını belirtti.

        Şehir iyi noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, "İnsanların konforu arttırmak, bizi seven, güvenen ve seçen hemşehrilerimize layık olmak yönünde ya da geldiğimiz noktada zirveyi korumak, çıtayı daha yukarı çekmek adına projelerimizi hayata geçiriyor, yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Palancıoğlu ise Büyükkılıç'ın Melikgazi'de belediye başkanlığı yapmış olmasının avantajını yaşadıklarını kaydetti.

        Toplantıda, ulaşım, altyapı, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ve kentsel dönüşüm gibi projeler değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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