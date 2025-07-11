Melikgazi Belediyesinde yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirmek üzere Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, ilçede yapımı süren projelerin son durumu ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediyeler arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hizmet yaptıklarını belirtti.

Şehir iyi noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, "İnsanların konforu arttırmak, bizi seven, güvenen ve seçen hemşehrilerimize layık olmak yönünde ya da geldiğimiz noktada zirveyi korumak, çıtayı daha yukarı çekmek adına projelerimizi hayata geçiriyor, yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu ise Büyükkılıç'ın Melikgazi'de belediye başkanlığı yapmış olmasının avantajını yaşadıklarını kaydetti.