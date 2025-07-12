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        Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 02:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 02:21
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        Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Y.C.B. yönetimindeki 38 ALE 935 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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