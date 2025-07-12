Kayseri'de "12 Jüri" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu

Melikgazi Belediyesi, "12 Jüri" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mektep Melikgazi kapsamında Belediye Tiyatro Salonu'nda tiyatro gösterimi sahnelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede her kesime hitap edecek kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Kültür ve sanatın gelişmesi için destek verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tiyatro, toplumun aynasıdır. Halkımızı sanatsal etkinliklerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. İlçemizde gençlerin sanatla iç içe olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Mektep Melikgazi ve Sanat Melikgazi kapsamında düzenlediğimiz tiyatrolarımız büyük ilgi görüyor. Duygusal anlatımı ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken '12 Jüri' oyunumuz da oldukça sevildi, ilgi gördü."