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        Kayseri'de "12 Jüri" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu

        Melikgazi Belediyesi, "12 Jüri" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:29 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:29
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        Kayseri'de "12 Jüri" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu
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        Melikgazi Belediyesi, "12 Jüri" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mektep Melikgazi kapsamında Belediye Tiyatro Salonu'nda tiyatro gösterimi sahnelendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede her kesime hitap edecek kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Kültür ve sanatın gelişmesi için destek verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Tiyatro, toplumun aynasıdır. Halkımızı sanatsal etkinliklerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. İlçemizde gençlerin sanatla iç içe olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Mektep Melikgazi ve Sanat Melikgazi kapsamında düzenlediğimiz tiyatrolarımız büyük ilgi görüyor. Duygusal anlatımı ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken '12 Jüri' oyunumuz da oldukça sevildi, ilgi gördü."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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