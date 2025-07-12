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        Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı

        Kayserispor'da futbolcular Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerini uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:54
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        Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı
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        Kayserispor'da futbolcular Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerini uzatıldı.

        Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

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