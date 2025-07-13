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        Çarşı Melikgazi'de asfalt çalışması gerçekleştirildi

        Melikgazi Belediyesi, Çarşı Melikgazi'de asfalt çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:50
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        Çarşı Melikgazi'de asfalt çalışması gerçekleştirildi
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        Melikgazi Belediyesi, Çarşı Melikgazi’de asfalt çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Palancıoğlu, asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, yapılan çalışmaların ardından Çarşı Melikgazi'nin güzel bir yer haline geleceğini belirtti.

        Çarşının kısa zamanda açılacağını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Çarşı Melikgazi'de sonra yaklaşmamızın delili olan asfalt çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Kaldırım ve peyzaj çalışmamız bitmişti. Şimdi ise son aşama olan asfalt çalışmamızı yapıyoruz. İnşallah asfalt çalışması bittikten sonra da burası güzel bir hale gelecek. Emeği geçen arkadaşlarımızın eline sağlık. Çarşı Melikgazi birkaç ay içerisinde şenlenecek ve açılışını hep beraber yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."

        Öte yandan, haftanın 7 günü açık olacak Çarşı Melikgazi'nin içerisinde meyve, sebze, gıda ürünlerinin satılacağı ve Sofra Melikgazi ile yerel tatlar vatandaşla buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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