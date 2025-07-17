Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 2024 yılı sonunda duyurduğu ve kentin altyapı güvenliğini artıracak olan "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi"nde ihale süreci tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü, kentin sel ve su baskını risklerini ortadan kaldırmaya yönelik altyapı yatırımlarından biri olan "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi" için ihale süreci bitti.

Proje kapsamında, Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı'ndan başlayıp Erkilet Havalimanı'na kadar uzanan 7 bin 90 metrelik güzergah boyunca su taşkınlarını önleyecek ıslah çalışmalarına projeye ilave yapılarak, havaalanı yanındaki toprakarme derelerinde eklenmesiyle toplam uzunluk 8 bin 300 metreye çıkarıldı.

Proje, Mimarsinan Şirintepe ve Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir, Ahi Evran gibi bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su baskını problemlerine kalıcı çözüm getirmeyi hedeflerken, projenin yaklaşık maliyeti 689 milyon 305 bin lira oldu.