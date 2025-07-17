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        Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi'nde ihale süreci tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 2024 yılı sonunda duyurduğu ve kentin altyapı güvenliğini artıracak olan "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi"nde ihale süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:08
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        Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi'nde ihale süreci tamamlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 2024 yılı sonunda duyurduğu ve kentin altyapı güvenliğini artıracak olan "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi"nde ihale süreci tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü ve KASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü, kentin sel ve su baskını risklerini ortadan kaldırmaya yönelik altyapı yatırımlarından biri olan "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi" için ihale süreci bitti.

        Proje kapsamında, Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı'ndan başlayıp Erkilet Havalimanı'na kadar uzanan 7 bin 90 metrelik güzergah boyunca su taşkınlarını önleyecek ıslah çalışmalarına projeye ilave yapılarak, havaalanı yanındaki toprakarme derelerinde eklenmesiyle toplam uzunluk 8 bin 300 metreye çıkarıldı.

        Proje, Mimarsinan Şirintepe ve Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir, Ahi Evran gibi bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su baskını problemlerine kalıcı çözüm getirmeyi hedeflerken, projenin yaklaşık maliyeti 689 milyon 305 bin lira oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, projenin kentte iklim değişikliğine bağlı olarak artan ani yağışlar ve su baskınlarına karşı dirençli bir altyapı oluşturacağını ifade etti.

        Öte yandan, projeye ilişkin kamulaştırma çalışmalarını ise Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı gerçekleştiriyor. 65 milyon lira maliyetle yürütülen kamulaştırma işlemleri kapsamında, güzergah üzerinde mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulurken, imar planı tadilatı da tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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