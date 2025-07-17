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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:25
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 260 gram eroin ve 1 kilo 273 gram çeşitli türde uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan A.C. (35), R.A. (24), Ö.Ç. (25), H.K. (27) ile B.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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