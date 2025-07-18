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        Başkan Çolakbayrakdar, "Köyümde Hayat Var" projesiyle desteklenen çiftçiyle buğday hasadı yaptı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Köyümde Hayat Var" projesi kapsamında desteklenen çiftçi ile birlikte buğday hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:52
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        Başkan Çolakbayrakdar, "Köyümde Hayat Var" projesiyle desteklenen çiftçiyle buğday hasadı yaptı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Köyümde Hayat Var" projesi kapsamında desteklenen çiftçi ile birlikte buğday hasadı yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, genç çiftçilerin desteklenmesini amaçlayan "Köyümde Hayat Var" projesi kapsamında Kaş Mahallesi'nde 500 dekar alanda ekim yapan çiftçi Halil İbrahim Taş'a hasatta eşlik etti.

        Hasat sonrası açıklama yapan Çolakbayrakdar, projeyi, ​​​​​​​kırsal bölgelerde üretimi canlandırmak, gençleri tarım ve hayvancılığa yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiklerini ve genç çiftçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

        "Köyümde Hayat Var" projesi ile gençlerin tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kaş köyümüzde buğday hasadına başlamış bulunuyoruz. Genç çiftçimiz Halil İbrahim kardeşimizle birlikte, kendisinin ekmiş olduğu tarlada hasat gerçekleştirdik. Rabbim bereketli eylesin. Bölgemizde mevsim itibarıyla hasat sezonu başlamış durumda. Daha önce arpa hasadı yapılmış ve sona gelinmişti. Şimdi ise buğday hasadı yeni yeni başlamış bulunuyor. Özellikle desteklediğimiz genç çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. Proje kapsamında, gençlerin köylerinde tarım, hayvancılık ve ziraatla yeniden ilgilenmeleri için teşvik edici faaliyetlerde bulunuyoruz. Belediyemize ait araziler başta olmak üzere çeşitli alanlarda verdiğimiz desteklerle, genç çiftçilerimizin üretim yapmasına katkı sağlıyor, onları yüreklendiriyoruz."

        Çiftçi Halil İbrahim Taş ise Kocasinan Belediyesinin her alanda kendilerine destek verdiğini belirterek Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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