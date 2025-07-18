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        Kayseri OSB'de bu yıl 11 kilometre yol asfaltlanacak

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) asfalt yenileme çalışmalarında bu yıl yaklaşık 11 kilometre yol asfaltlanarak sanayicilerin hizmetine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:18
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        Kayseri OSB'de bu yıl 11 kilometre yol asfaltlanacak
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) asfalt yenileme çalışmalarında bu yıl yaklaşık 11 kilometre yol asfaltlanarak sanayicilerin hizmetine sunulacak.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2022 tarihinden bu yana OSB'de asfaltı yenilenen yol uzunluğunun 60 kilometreyi aşacağı belirtildi.

        Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü 2025 yılı yatırım programı kapsamında yapılan ihale sonrası yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığını ifade etti.

        Yalçın, asfaltlama çalışmasının kısa sürede bitirilmesiyle bölge yol ağının önemli bölümünün yenilenmiş olacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "2025 yılı programımızda ise yaklaşık 11 kilometrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmamızı başlattık. Sanayicilerimize şimdiden hayırlı olsun. Yatırım programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik yolumuzu yenilemek için 43 bin 500 ton asfalt kullanılacak. Bu önemli yatırımın maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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