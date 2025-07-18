Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor

        BU sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BU sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürüyor.

        1’inci Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezona hazırlanıyor. Bordo-beyazlı ekip; kuvvet, dar alan ve taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda ayrıca yarın Gaziantep FK ile oynanacak hazırlık maçının da taktiği çalışıldı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yarın saat 17.00’de Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenmandan görüntüler

        - Detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Felç kalan eşini tekerlekli sandalyeyle "hedefe" taşıyor
        Felç kalan eşini tekerlekli sandalyeyle "hedefe" taşıyor
        Başkan Büyükkılıç, Muhittin Birdal Camisi inşatındaki çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Muhittin Birdal Camisi inşatındaki çalışmaları inceledi
        Kayseri OSB'de bu yıl 11 kilometre yol asfaltlanacak
        Kayseri OSB'de bu yıl 11 kilometre yol asfaltlanacak
        Hacılar'daki Yaz Spor Okulları'nda bu yıl 1000 öğrenci sporla buluştu
        Hacılar'daki Yaz Spor Okulları'nda bu yıl 1000 öğrenci sporla buluştu
        Kırılan okları öğrencileri ile tamir edip, şampiyon sporcular yetiştiriyor
        Kırılan okları öğrencileri ile tamir edip, şampiyon sporcular yetiştiriyor
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı