Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına "kurumsal aidiyet" eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı iş birliğinde personele yönelik "Kurumsal Aidiyet Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına "kurumsal aidiyet" eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı iş birliğinde personele yönelik "Kurumsal Aidiyet Eğitim Programı" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programının açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, kurum içi eğitimleri önemsediklerini ve farklı alanlarda bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Kurumsal aidiyetin çalışan mutluluğu ve iş verimi açısından son derece önemli olduğunu aktaran Soyak, "Aidiyet duygumuz dünyaya geliş anından itibaren aileyle başlıyor. Daha sonra bu aidiyet duygumuz gelişerek mahallede, okulda büyüyerek nihayetinde iş yerine geldiğimizde iş yeri aidiyeti ile başlıyor. Aidiyet duygusu, sadece kurumsal gelişimi değil, insanların kendi gelişimini de etkileyen çok önemli bir unsur. Aidiyet duygusunun gelişimi açısından böyle bir eğitim düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da "Kurumsal Aidiyet Eğitim Programı"nun ilkini Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirdiklerini, eğitimlerin ilçe belediyeleriyle devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabul etti
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabul etti
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor
        Felç kalan eşini tekerlekli sandalyeyle "hedefe" taşıyor
        Felç kalan eşini tekerlekli sandalyeyle "hedefe" taşıyor
        Başkan Büyükkılıç, Muhittin Birdal Camisi inşatındaki çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Muhittin Birdal Camisi inşatındaki çalışmaları inceledi
        Kayseri OSB'de bu yıl 11 kilometre yol asfaltlanacak
        Kayseri OSB'de bu yıl 11 kilometre yol asfaltlanacak
        Hacılar'daki Yaz Spor Okulları'nda bu yıl 1000 öğrenci sporla buluştu
        Hacılar'daki Yaz Spor Okulları'nda bu yıl 1000 öğrenci sporla buluştu