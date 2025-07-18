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        Talas Millet Bahçesi törenle açıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:05
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        Talas Millet Bahçesi törenle açıldı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi açıldı.

        Kiçiköy Mahallesi'ndeki millet bahçesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 'güzel mekanlar ve mutlu insanlar' düşüncesiyle çıktıkları yolda yapımını tamamladıkları millet bahçesini açıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Millet bahçesinin yapım sürecini anlatan Yalçın, "Talas Millet Bahçemiz 180 milyon liraya mal oldu. Burasıyla birlikte ilçemizdeki yeşil alan miktarı insan başına 12,3 metrekareye, park sayımız ise 266'ya çıkmış oldu. İlçemize 400 bin fidan, 1 milyon mevsimlik ve çok yıllık bitkiler, 74 yeni park ve bu parklarla birlikte toplam 482 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olduk. Talas Millet Bahçemizde 26 bin endemik bitki, 5 bin 500 ağaç, 42 bin çalı, 70 bin metrekare çim alan, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, engelli oyun parkı, bilim parkı, nostalji oyun parkı, 1100 metre kesintisiz bisiklet yolu, 1800 metre yürüyüş yolu, otopark, seyir terası, kafeteryalar ve oturma yerleri mevcut. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da konuşma yaptığı tören, plaket takdiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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