Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Şevki Tanrıkulu (63), Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

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