Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şevki Tanrıkulu (63), Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı.
Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.Ş, polise teslim oldu.
Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.
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