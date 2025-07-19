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        Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 18:35 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:55
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        Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanan kişi öldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şevki Tanrıkulu (63), Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklandı.

        Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.Ş, polise teslim oldu.

        Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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