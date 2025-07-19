Kayseri'de rütbe, terfi ve ödül töreni düzenlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce rütbe, terfi ve ödül töreni düzenlendi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Polis Evi'nde gerçekleştirilen törene Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'nın yanı sıra rütbe, terfi ve ödül alan personel ile aileleri katıldı.

Törende, bir üst rütbeye terfi eden 49 personel ile başarı belgesiyle ödüllendirilen 351 personele rütbeleri ve başarı belgeleri takdim edildi.